Происшествия

Более 7 лет проведет в колонии житель Пыталово, застреливший назойливого приятеля

Вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу, расследованному Островским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области в отношении 55-летнего местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия) и ч. 1 ст. 105 (убийство) УК РФ.

По версии следствия, в ночь на 5 июля 2017 года злоумышленник, употребляя спиртные напитки с 46-летним потерпевшим в одном из домов Пыталово, поссорился с последним, когда он отказался покидать его жилище. В связи с этим, между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин взял из квартиры обрез охотничьего ружья и произвел прицельный выстрел в сердце гостю на выходе из подъезда дома.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.