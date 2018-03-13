Происшествия

В Острове рецидивист со стажем признан виновным в причинении тяжких телесных повреждений при выбивании долга

Вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу, расследованному Островским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области в отношении 41-летнего местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 314.1 (уклонение от административного надзора) УК РФ.

Установлено, что 24 мая 2017 года в Острове злоумышленник, в ходе выбивания у потерпевшего долга, нанес ему множество ударов руками и ногами в область головы. В результате полученной серьезной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался в больнице.

Кроме того, находясь под административным надзором, установленным судом на 8 лет как за лицом, освобожденным из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления, злоумышленник нарушил установленное ограничение и покинул место жительства, чем уклонился от административного надзора.

Спустя две недели после совершения преступления полицейские установили физическое местонахождение и задержали его в Смоленской области.

Изучение личности показало, что злоумышленник ранее дважды судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, а также за вымогательство и разбойное нападение.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1,5 года.