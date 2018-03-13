Происшествия

Кражу швейной машинки и модели парусного корабля в Невельском районе раскрыли сотрудники полиции

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении краж в ряде районов региона, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Так, из дома в деревне Юрово Невельского района свободным доступом совершена кража утюга, бидона, газового редуктора, светильника, инструментов, швейной машинки и модели парусного корабля. Причиненный ущерб превысил 7 тысяч рублей. В этой краже подозреваются двое безработных жителей Невеля, 1968 и 1978 годов рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

В Псковском районе с территории одной из местных организаций в селе Середка свободным доступом совершена кража 15 килограммов филе судака. В этой краже подозревается 25-летний работник этой организации. Похищенное изъято. Проводится проверка.

В Порхове 7 марта из дома по проспекту Ленина свободным доступом была совершена кража мобильного телефона и музыкальной колонки. Ущерб составил более 7 тысяч рублей. Полицией установлен гражданин, подозреваемый в совершении этого хищения. Это – ранее судимый житель Островского района, 1975 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

В Пушкиногорском районе с декабря 2017 года по 13 марта 2018 года из дачного дома в деревне Пустыньки путем срыва замков похищены телевизор, газовая плита, посуда, изделия из металла. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлен 31-летний безработный житель Опочки, который подозревается в совершении данного преступления.

В Пушкинских Горах в мае 2017 года из автомобиля «Урал», стоявшего на территории базы по улице Новоржевской, свободным доступом была совершена кража двух аккумуляторов. Ущерб составил 15 тысяч рублей. В этой краже подозреваются безработные 22-летний житель Новоржевского района и 28-летний житель Себежского района. Ведется проверка. Эти лица подозреваются в совершении и других подобных преступлений.