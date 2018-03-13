Происшествия

Псковская полиция продолжает розыск Сергея Федорова

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Федоров Сергей Олегович, 1997 года рождения, уроженец города Пыталово. Этот учащийся одного из псковских колледжей 4 октября 2016 года ушел с места учебы. И до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 19 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза светлые, нос прямой.

Был одет: куртка тёмно-синего цвета в чёрную клетку с жёлтыми полосами, синие джинсы, кроссовки с полосками фирмы «Адидас». С собой у него была сумка чёрного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Фёдорова Сергея Олеговича, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 70-14-99, 70-14-53, 921-215-08-89 или 02.