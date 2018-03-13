Происшествия

В Опочецком районе подожгли кафе

17 марта в 2.42 в деревне Заверняйка Опочецкого района произошел пожар. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в здании, где расположены продуктовый магазин и кафе, выгорела стена. Причиной пожара, по предварительным данным, стал поджог.

16 марта в 13.25 в Себеже на ул. Пролетарской в жилом доме огнем повреждена кровля. Причиной пожара, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла. Спасены два соседних жилых дома и две хозпостройки.