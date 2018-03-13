Происшествия

Автомобиль «Рено» сгорел в Изборске

18 марта в 2.55 в Изборске на ул. Лесной сгорели хозпостройка и автомобиль «Рено Дастер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасены жилой дом и баня.

17 марта в 11.37 в СНТ «Здоровье» Гдовского района сгорел 2-этажный дачный дом. Причиной пожара, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки на вводе. Спасен соседний дачный дом.

18 марта в 14.30 в поселке Дачное Дновского района в бане сгорела кровля по всей площади, помещение выгорело изнутри. Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.