Происшествия

Великолучанин пытался обокрасть завод, в котором работал

В Великих Луках 25-летний мужчина пытался обокрасть завод, в котором работал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, 16 марта утром на проходной завода на улице Гоголя охрана задержала рабочего, в сумке которого был обнаружен производственный станок. Ущерб для предприятия составил 70 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, полиция установила вора, который в начале января обокрал старушку. Напомним, 3 января из квартиры пенсионерки 1951 года рождения по улице Первомайской украли золотые украшения и деньги. Ущерб составил более 20 000 рублей. В краже подозревается ее гость, молодой человек 2000 года рождения. Похищенное парень продал, а деньги потратил в своих целях.