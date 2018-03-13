Происшествия

Жителя Пустошки будут судить за насилие в отношении полицейского

Опочецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, по версии следствия, в Пустошке новогодним утром стражи порядка по заявлению сожительницы обвиняемого проводили проверку по сообщению об угоне трактора со двора дома. В это же время пропал сожитель заявительницы. История разрешилась сама собой, когда на следующие сутки возвращающийся на тракторе в состоянии алкогольного опьянения сожитель врезался в дом. Не желая в тот момент пролить свет на истину, он дважды ударил одного из полицейских кулаком по лицу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Гражданин полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Обвиняемый согласен на постановление приговора без допроса потерпевших и свидетелей, исследования других доказательств.