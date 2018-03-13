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Псковские оперативники задержали насильника в Петербурге

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.131 (изнасилование), п. «б» ч.2 ст.132 (насильственные действия сексуального характера), п. «в» ч.2 ст.115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч.1 ст.314.1 (уклонение от административного надзора) УК РФ.

По версии следствия, ночью 27 августа 2017 года незаконно вторгся в жилище своей бывшей женщины, избил ее сожителя металлическим прутом, после чего догнал убегающую потерпевшую на улице и жестоко надругался над ней.

После совершения преступления мужчина скрылся и был объявлен в розыск.

Изучение личности данного лица показало, что он ранее судим за совершение умышленных преступлений, в том числе нарушающих половую свободу личности.

В ходе непрекращающихся мероприятий по розыску предполагаемый злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на одной из улиц Санкт-Петербурга и доставлен в Псковскую область.

В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.