Происшествия

Вступил в силу приговор суда в отношении троих жителей Дедовичского района, совершивших нападение на пенсионера

Вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу, расследованному Порховским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области в отношении троих жителей Дедовичского района в возрасте 18, 23 и 24 лет. В зависимости от действий каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.4 ст.162 (разбой), ч.4 ст.111 (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) и п. «а» ч.2 ст.166 (угон) УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном отделе, по версии следствия, днем 19 апреля 2016 года в одной из деревень Порховского района трое злоумышленников ворвались в дом пенсионера, где, применяя насилие, завладели принадлежащим ему имуществом. В процессе разбоя один из осужденных сел на пожилого человека сверху, причинив ему телесные повреждения в виде множественных переломов ребер. В результате сдавления грудной клетки потерпевший не смог дышать и скончался от механической асфиксии.