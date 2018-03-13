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Печорский полицейский вымогал взятку с написавшего явку с повинной

Прокуратура Печорского района провела проверку соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства при принятии следственным органом решения о возбуждении уголовного дела по факту вымогательства взятки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры области, установлено, что сотрудник МО МВД России «Печорский» склонил местного жителя к написанию явки с повинной за якобы совершенное последним преступление, после чего требовал передачи ему денежной суммы в размере 250 тысяч рублей за непринятие мер по привлечению заявителя к уголовной ответственности.

При передаче части денежных средств в размере 125 тысяч рублей сотрудник полиции был задержан.

Псковским МСО СУ СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п.б, в ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки путем вымогательства в крупном размере).

Процессуальное решение следственного органа о возбуждении уголовного дела по факту вымогательства взятки признано законным и обоснованным.

Санкция ч.5 ст.290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.