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Происшествия

В невельской деревне и Великих Луках вчера горели дома

20.03.2018 09:40|ПсковКомментариев: 0

Пожар произошел 19 марта в 12.38 в деревне Буслайково Невельского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорели нежилой дом и хлев. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 22.09 в Великих Луках на ул. Фурманова в жилом доме сгорела кровля по всей площади, огнем поврежден коридор. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в коридоре.

Теги: #пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
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