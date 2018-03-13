Происшествия

В невельской деревне и Великих Луках вчера горели дома

Пожар произошел 19 марта в 12.38 в деревне Буслайково Невельского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорели нежилой дом и хлев. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 22.09 в Великих Луках на ул. Фурманова в жилом доме сгорела кровля по всей площади, огнем поврежден коридор. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в коридоре.