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В УМВД России по Псковской области проводится служебная проверка по факту получения взятки печорским полицейским

В УМВД России по Псковской области проводится служебная проверка по факту получения взятки печорским полицейским. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В Пскове сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности задержан оперуполномоченный уголовного розыска одного из территориальных отделов МВД. В ходе проведенных мероприятий было установлено, что полицейский получил от гражданина взятку в размере 125 000 рублей за непривлечение последнего к уголовной ответственности за кражу.

По данному факту следственным управлением СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело.

В настоящее время в УМВД России по Псковской области проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а его руководители привлечен к дисциплинарной ответственности.