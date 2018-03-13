Происшествия

11 патронов пытался незаконно провезти через границу в Псковской области водитель «Шевроле»

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного ввоза в Российскую Федерацию в общей сложности 11 единиц боеприпасов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, случай произошел в международном автомобильном пункте пропуска «Бурачки», куда на въездное направление прибыл гражданин Российской Федерации на легковом автомобиле марки «Шевроле Каптива». Мужчина 1965 года рождения возвращался из стран Евросоюза.

В ходе совместного с сотрудниками Псковской таможни осмотра под пассажирским сиденьем были обнаружены 9 охотничьих патронов 12 калибра с маркировкой «Феттер», а в перчаточном отделении представители государственных контрольных органов выявили еще 2 охотничьих патрона 12 калибра с маркировкой «Главпатрон».

Цель и причины незаконного перемещения боеприпасов через границу мужчина внятно назвать не смог.

Выявленные боеприпасы переданы специалистам таможни для проведения экспертизы, результаты которой станут основанием для осуществления дальнейших процессуальных действий и принятия правового решения в соответствии с российским законодательством.