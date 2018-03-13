Происшествия

В Пскове сгорело кафе-дебаркадер «Чайка»

В Пскове горело кафе-дебаркадер «Чайка». Как стало известно Псковской Ленте Новостей, пожар произошел около двух недель назад из-за нарушения правил пожарной безопасности.

По данным источника ПЛН, сварщики выполняли соответствующие работы и допустили нарушение техники безопасности, из-за чего произошел пожар.

Изначально дебаркадер планировалось восстановить, но потом было принято решение заметить всю конструкцию. Владелец не оставляет надежды, что кафе вернется на прежнее место на реке Великой, но уже не в этом туристическом сезоне.

Отметим, что кафе появилось на реке Великой весной 2017 года, а осенью закрылось на зиму и было отбуксировано.