Происшествия

Крупную партию спайсов изъяли в Великих Луках

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки в ходе операции «Сообщи, где торгуют смертью!» у безработного, ранее судимого 30-летнего гражданина обнаружена и изъята крупная партия «спайсов», масса которых составила 35,7 грамма. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 228 «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В настоящее время подозреваемый находится под арестом.