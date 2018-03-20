Происшествия

Произошедшие в районах Псковской области кражи шезлонгов, шуруповерта и бензопилы раскрыли полицейские

Сотрудниками УМВД России по Псковской области установлены лица, подозреваемые в совершении краж в районах области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в период с августа 2017 по март 2018 года из дома в деревне Остров Новосокольнического района путем отжатия двери была совершена кража цифрового спутникового ресивера, двух шезлонгов, электроудлинителя. Причиненный ущерб превысил 12 тысяч рублей. В этой краже подозревается безработный, ранее судимый житель Опочки 1987 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

В Псковском районе 20 января текущего года из дачного дома местного садоводческого товарищества были похищены электрорубанок, бензопила и шуруповерт. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый - им оказался 26-летний неработающий, неоднократно судимый житель Псковского района.

Этот гражданин подозревается также в краже дисковой пилы из другого дачного дома. Возбуждены уголовные дела. В ходе обысков часть похищенного изъята. Проводится расследование.