Происшествия

Еще одна великолучанка попалась на удочку интернет-мошенников

19 марта очередная жительница Великих Лук попалась на удочку мошеннику. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе полиции, женщина 1971 года рождения на сайте в сети интернет нашла объявление о съеме квартиры.

Гражданка созвонилась с менеджером организации, которая занимается оформлением сделок. Представительница организации сообщила великолучанке, что ей необходимо перевести задаток, но после перевода денег перестала выходить на связь. Ущерб составил 4500 рублей. По данному факту проводится проверка.