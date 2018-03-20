Происшествия

Великолучанин похитил из магазина алкоголь, кофе и косметику

В Великих Луках экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в хищении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, 21 марта около 13.00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на проспекте Ленина - сработала кнопка тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 45-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки, кофе и косметические средства.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.