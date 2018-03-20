Происшествия

Великолучанин, которому мошенники предложили выгодный кредит, лишился 51 тысячи рублей

Житель Великих Лук попался на удочку интернет-мошенников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, мужчина 1981 года рождения, находясь в сети интернет, нажал на всплывающее окно, после чего ему позвонили представители крупного банка и предложили кредит на 300 тысяч рублей.

Великолучанина предложение заинтересовало, кредиторы объяснили ему, что за доставку денег и оформление документов необходимо перевести задаток - 51 тысяч рублей.

Житель Великих Лук выполнил требования, после этого «банкиры» вместе с деньгами пропали. По данному факту проводится проверка.