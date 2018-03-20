Происшествия

В Великих Луках продолжается розыск пенсионера, ушедшего из дома-интерната на улице Щорса

В Великих Луках уголовным розыском устанавливается местонахождение пожилого мужчины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, 8 сентября 2017 года Борис Николаевич Мелентьев 1955 года рождения, уроженец деревни Паникша Порховского района, ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса в городе на Ловати. До настоящего времени местонахождение пенсионера не установлено.

Граждан, располагающих информацией о месте пребывания Бориса Мелентьева, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8-906-223-11-28 или 02.