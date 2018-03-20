Происшествия

3,5 года условно получил житель Палкинского района за разбойное нападение на случайного знакомого

Прокуратурой Палкинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Палкинского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, приговором Палкинского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой).

В суде установлено, что 1 июня 2017 мужчина, находясь в деревне Пуричино Палкинского района в доме местного жителя, с которым познакомился накануне, в ходе совместного распития спиртных напитков совершил нападение на последнего, а именно, повалил его на пол и начал душить, требуя передать ему денежные средства, находящиеся в доме. Незаконно завладев денежными средствами в размере 3000 рублей, мужчина также потребовал передать ему ключи от автомобиля, после чего заставил самого потерпевшего сесть на пассажирское сиденье. Сев за руль автомобиля, злоумышленник направился в Остров, где потерпевшему удалось скрыться от него во время приобретения топлива на АЗС.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также того обстоятельства, что потерпевший простил подсудимого, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно на срок 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года. Гражданский иск потерпевшего о взыскании морального вреда в размере 10 000 рублей удовлетворен в полном объеме.

Приговор суда вступил в законную силу.