Происшествия

Более трех лет проведет в колонии житель Палкинского района за серию краж и незаконное хранение боеприпасов

Прокуратурой Палкинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Палкинского района.

Приговором Палкинского районного суда он признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище), и преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что в период с 19 марта по 7 июня 2017 злоумышленник незаконно проник в четыре жилых дома, расположенных на территории Палкинского района, откуда похитил имущество на общую сумму 53 100 рублей. При проведении обыска по месту его жительства сотрудниками полиции также обнаружены и изъяты 50 патронов к огнестрельному оружию, 9 из которых по заключению судебной баллистической экспертизы признаны пригодными к стрельбе.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также того обстоятельства, что подсудимый ранее неоднократно судим и вновь совершил умышленные преступления в период нахождения под административным надзором, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.