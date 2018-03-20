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Зарезанный на кладбище в Гдове мужчина распивал там с приятелем спиртное

Стали известны подробности убийства на кладбище в Гдове.

Напомним, в Гдове 21 марта на кладбище по переулку Поличенскому был обнаружен труп мужчины 1987 года рождения с ножевыми ранениями в области шеи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники ОМВД России по Гдовскому району провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 33-летний безработный, ранее судимый местный житель.

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По имеющимся данным, он и его знакомый решили отметить свою встречу. Местом для общения они выбрали городское кладбище. Здесь в ходе распития спиртного между ними произошла ссора, в результате которой подозреваемый нанес приятелю несколько ударов ножом. Затем он забрал у своей жертвы мобильный телефон и скрылся. Вскоре его задержали сотрудники уголовного розыска. Похищенное изъято.

В настоящее время Псковским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области в рамках возбужденного уголовного дела проводятся необходимые следственные действия.