Происшествия

В Пскове женщина похитила из магазина продукты

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в краже из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта - магазина на ул. Гагарина поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия, и задержали 42-летнюю жительницу Пскова, которая похитила из магазина продукты питания.

В ходе разбирательства установлено, что ранее из этой торговой точки, подозреваемая уже совершила хищение продуктов.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.