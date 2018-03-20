Происшествия

Великолучанин заплатил мошенникам свыше 50 тысяч рублей за оформление мнимого кредита

В Великих Луках мужчина стал жертвой мошенников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пострадавший получил через интернет предложение оформить кредит на выгодных условиях якобы от представителей банка. При этом кредиторы пояснили, что за доставку, страховку необходимо перевести определенную сумму. Гражданин перечислил неизвестным более 50 тысяч рублей, но обещанного кредита так и не получил. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Жертвой мошенников стала и великолучанка, которая обнаружила в социальных сетях объявление о продаже шубы. Она перечислила на указанный продавцом счет 30 500 рублей, но шубу так и не получила. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Еще один житель города на Ловати нашел в Сети объявление о продаже аудиоусилителя. Он перевел продавцу более 8 тысяч рублей. Однако, после перечисления денег на контакт с ним выходить перестали. Ведется проверка.

В полиции отмечают, что несмотря на то, что потерпевшие ранее были осведомлены о фактах подобного мошенничества, они все равно поддались на уловки злоумышленников.