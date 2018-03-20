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Подозреваемый в убийстве на Гдовском кладбище зарезал знакомого за причисление к сексуальным меньшинствам

Стали известны новые подробности убийства на кладбище в Гдове.

Напомним, в Гдове 21 марта на кладбище по переулку Поличенскому обнаружен труп мужчины 1987 года рождения с ножевыми ранениями в области шеи. Сотрудники ОМВД России по Гдовскому району провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 32-летний безработный, ранее судимый местный житель.

По версии подозреваемого, перед совершением убийства потерпевший в грубой форме высказался в его адрес, отнеся его к сексуальным меньшинствам. Произошло это, когда оба решили помянуть усопших. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы СУ СК России по Псковской области.

Сегодня благодаря водолазной группе аварийно-спасательной службы Гдова на дне реки удалось обнаружить важную улику – выброшенное орудие убийства.

В настоящее время Псковским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области в рамках возбужденного уголовного дела проводятся необходимые следственные действия.