Происшествия

Пасынок пустил в ход нож во время ссоры с отчимом в Великих Луках

22 марта в Великих Луках произошел конфликт между отчимом и пасынком. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе полиции, вечером в квартире дома на улице Запрудная молодой человек 1998 года рождения в ходе конфликта нанес удар ножом мужчине 1969 года рождения. После этого потерпевшего доставили в больницу, где ему диагностировали ножевое ранение грудной клетки.

Подозреваемый был задержан сотрудниками ППС по горячим следам. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские предполагают, что поножовщина произошла после распития спиртных напитков.