Происшествия

До 11 граждан в состоянии наркотического опьянения или имеющих при себе наркотики за день задерживают сотрудники Росгвардии в Псковской области

До 11 граждан в состоянии наркотического опьянения или имеющих при себе наркотики за день задерживают сотрудники Росгвардии в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 23 марта сообщил начальник отдела Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов.

По его словам, проблема в регионе стоит довольно остро. Зачастую задерживаются граждане, управляющие транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения.

«Случалось, что гражданин пытался скрыться, протащив на машине сотрудника Росгвардию. Имеются факты задержания вооруженных преступников», - пояснил Игорь Иванов.