Происшествия

Перед судом предстанут молодые люди, которые собрали коноплю с участка в Псковском районе

Следственным отделом ОМВД России по Псковскому району расследовано уголовное дело, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено в ходе следствия, 22 сентября 2017 года трое жителей областного центра 1992, 1993 и 1981 годов рождения выехали в Псковский район на принадлежащем одному из них автомобиле «Ауди». Заранее они договорились доехать до известного им участка местности с дикорастущими растениями конопли и собрать части ее для последующего совместного употребления. Тем самым, эти лица вступили в сговор, направленный на незаконное приобретение и хранение для собственного употребления, то есть без цели сбыта, растений конопли, содержащих в своем составе наркотические средства, одновременно решив, что будут выполнять свои действия вместе и согласованно.

Прибыв на место, они собрали части растения конопли массой 496 граммов, что составляет крупный размер, и поместили их в заранее приготовленные полиэтиленовые пакеты. Затем погрузили пакеты с находящимися в них частями наркосодержащих растений конопли в багажник автомашины.

Таким образом, своими действиями фигуранты совершили противоправное деяние, предусмотренное ч. 2 статьи 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного кодекса Российской Федерации.

На обратном пути в Псков обвиняемые были задержаны сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. В их автомашине полицейские обнаружили и изъяли пакеты с коноплей.

Следственным отделом ОМВД России по Псковскому району расследование данного уголовного дела завершено. После утверждения обвинительного заключения прокуратурой Псковского района данное уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд.