Происшествия

Житель Невеля получил условный срок за вымогательство денег у несовершеннолетнего

Невельским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, с применением насилия). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Невельской межрайонной прокуратуре.

Установлено, что 3 октября 2017 года обвиняемый с целью незаконного обогащения, умышленно в комнате общежития образовательного учреждения потребовал у несовершеннолетнего потерпевшего денежные средства в сумме 3500 рублей, при этом угрожая избиением в случае невыполнения требования. Несовершеннолетний, оценивая данные угрозы как реальные и опасаясь за свою жизнь и здоровье, отдал злоумышленнику часть требуемых денежных средств.

Однако позднее обвиняемый вновь пришел к потерпевшему и потребовал денежные средства, при этом он нанес несовершеннолетнему три удара кулаком по затылку. Данные незаконные действия он повторил 26, 30 октября и 09 ноября 2017 года, получая, таким образом, от потерпевшего по 300, 500 рублей.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину в полном объеме.

Суд, с учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, а также позиции государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.