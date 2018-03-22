Происшествия

Причиной пожара в ТЦ в Кемерове могла стать детская шалость с огнем

Детская шалость с огнем, по одной из версий, могла стать причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«По одной из версий, под ребенком загорелся поролоновый шарик в игровой комнате. Не исключено, что это произошло вследствие детской шалости с огнем», - сказал источник.

Он отметил, что эта версия рассматривается наравне с остальными.

Погибли в результате пожара 5 человек: три девушки, один ребенок и один мужчина.

Местонахождение 35 человек, которых не могут найти родственники, устанавливается .

Как сообщил журналистам первый заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Дедюхин, «пока мы считаем, что они без вести пропали».

По его словам, за медицинской помощью обратились 32 человека.

Он отметил, что в левом крыле здания, где находились кинотеатры, локализовать пожар пока не удается, проводится тушение. В правой части здания пожар локализован, там проводится дымоудаление. Личный состав для разбора завалов туда пока не допускается.