Происшествия

Забытый в магазине телефон украла 35-летняя великолучанка

25 марта в великолукском кафе обокрали девушку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, 35-летняя горожанка без присмотра оставила свою спортивную сумку, в которой находились спортивные штаны и телефон. Ущерб составил 4000 рублей. ЧП произошло в кафе на проспекте Гагарина. Сотрудники ППС по горячим следам задержали подозреваемого - мужчину 1985 года рождения. По данному факту проводится проверка.

24 марта около 15.00 в магазине на улице Дворецкая 28-летняя великолучанка на стойке продуктовых корзин забыла свой телефон. Когда женщина вернулась, гаджета уже на месте не было. Ущерб составил 17 000 рублей. Сотрудниками уголовного розыска была установлена подозреваемая в совершении кражи. Ей оказалась ранее судимая, безработная местная жительница 1983 года рождения. По данному факту проводится проверка. Телефон изъят.