Происшествия

57 тысяч рублей лишилась пожилая псковичка, пытаясь продать дачу через интернет

В Пскове неизвестная злоумышленница путем обмана завладела денежными средствами горожанки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, пожилая жительница областного центра разместила на одном из сайтов в интернете объявление о продаже садоводческого участка. Вскоре ей позвонила незнакомка и заявила, что намерена приобрести эту землю и готова перечислить предоплату, а для этого попросила псковичку осуществить ряд операций.

В результате мошеннице удалось завладеть деньгами горожанки в сумме 57 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.