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На год ограничили свободу жителю Бежаницкого района, побившему посетителя ресторана

26.03.2018 15:46|ПсковКомментариев: 0

Прокуратурой Бежаницкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который приговором мирового судьи судебного участка №1 в Бежаницком районе признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в суде установлено, что 13 января в ночное время потерпевший, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на автостоянке у ресторана, подойдя к автомобилю, в котором находился обвиняемый, стал выражаться в грубой нецензурной форме в адрес последнего. В свою очередь обвиняемый, руководствуясь внезапно возникшими неприязненными отношениями, нанес потерпевшему телесные повреждения, которые повлекли причинение средней тяжести вреда здоровью последнему.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года ограничения свободы, установив следующие ограничения: не уходить с места постоянного проживания с 23.00 вечера до 6.00 утра, не изменять место жительства и не выезжать за пределы территории муниципального образования без согласия уголовно-исполнительной инспекции, являться один раз в месяц для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Теги: #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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