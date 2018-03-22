Происшествия

12 лет тюрьмы и штраф грозят псковичу за распространение наркотиков через интернет

Полицией задержан гражданин, подозреваемый в распространении наркотиков с использованием Сети. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области пресечена деятельность лица, сбывавшего наркотические средства посредством интернета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этот молодой человек осуществлял рассылки с предложениями о приобретении наркотиков на одном из популярных интернет-мессенджеров.

При проведении обыска изъяты средства выхода в интернет, а также предметы и средства, предназначенные для осуществления данной противоправной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 статьи 228.1 «Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.