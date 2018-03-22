Псковичка похитила из магазина на Рижском проспекте две бутылки коньяка

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в краже из магазина.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта - магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога».
Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 29-летнюю жительницу Пскова, которая похитила из торгового зала две бутылки коньяка.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.