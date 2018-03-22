Происшествия

Кражи музыкального центра и газовой плиты раскрыли псковские полицейские

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении краж в районах Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ноябре 2017 года из дома в деревне Платоново Великолукского района путем проникновения через незапертую дверь был похищен музыкальный центр. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлена личность гражданина, подозреваемого в этой краже. Им оказался 33-летний безработный, ранее судимый местный житель. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

А в поселке Локня в период с конца декабря 2017-го по март текущего года из квартиры дома по улице Первомайской путем проникновения через подвал была совершена кража газовой плиты и печного литья. В этом хищении подозреваются трое не работающих местных жителей, 1971, 1979 и 1988 годов рождения. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска часть похищенного изъята. Проводится расследование.