Происшествия

В Пскове женщина, представившись хозяйкой, сдала внаем квартиру, которую сама сняла на сутки

В Пскове полицией проводится проверка по факту мошенничества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, некая гражданка через объявление в социальных сетях о посуточной сдаче внаем жилья сняла у владелицы квартиру в районе улицы Стахановской в Пскове, заплатила за суточное проживание и получила ключи.

После этого сама разместила в Сети объявление о сдаче этой квартиры внаем. На объявление вскоре откликнулись клиенты. «Хозяйка» взяла с них предоплату в сумме 9 тысяч рублей, передала ключи от квартиры, а затем скрылась. Введенные в заблуждение квартиросъемщики были крайне озадачены, когда выяснилось, что они имели дело вовсе не с законной хозяйкой жилья.

В настоящее время во 2-ом отделе полиции УМВД России по городу Пскову выясняются все обстоятельства произошедшего. В этой связи стражи порядка отмечают, что это далеко не единичный случай подобного рода и призывают жителей региона быть предельно осмотрительными при заключении таких сделок.