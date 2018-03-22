Происшествия

В Пскове на ул. Коммунальной горел автомобиль «Рено»

27 марта в 11.09 в Пскове на ул. Коммунальной у дома №70 произошло возгорание в автомобиле «Рено» 2007 года выпуска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Салон транспортного средства поврежден на площади 1 кв. м. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в крышке багажника.

28 марта в 1.50 в деревне Глазуново Усвятского района горел грузовой автомобиль «Ивеко». В машине выгорела кабина на площади 4 кв. м. Причиной пожара, предположительно, стала неисправность тормозной системы переднего правого колеса.