Происшествия

30 тысяч рублей перечислила доверчивая великолучанка «полицейскому»

Пожилую великолучанку обманули мошенники. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМВД России по городу Великие Луки, 27 марта вечером женщине 1942 года рождения на мобильный телефон поступил звонок от мужчины, который представился полицейским.

Звонящий сообщил, что ее сын попал в ДТП, и ему необходимы деньги. Также гражданин продиктовал пенсионерке два номера телефона, на которые необходимо перевести нужную сумму. В общей сложности бабушка перевела ему 30 000 рублей.

По данному факту проводится проверка. Полицейские установили, что номер, с которого неизвестный звонил великолучанке, зарегистрирован в Новосибирской области.