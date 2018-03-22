Происшествия

Дачи горели в трех районах Псковской области во вторник

27 марта в 7.01 в деревне Хотицы Псковского района произошел пожар в дачном доме. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в строении сгорела кровля на площади 20 кв. м. Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 11.03 в деревне Баконово Пустошкинского района в дачном доме сгорела кровля по всей площади и веранда. Причиной пожара, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки на вводе.

В 12.01 в СНТ «Подснежник-2» Великолукского района сгорел дачный дом. Причиной пожара, по предварительным данным, также стало короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.