Происшествия

В Великолукском районе будут судить трех приятелей, промышлявших дачными кражами

В Великолукском районе закончено расследование дачных краж. Следователями следственного отдела МО МВД России «Великолукский» передано в суд уголовное дело в отношении трех граждан, обвиняемых в совершении хищений из дачных домов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в деревне Иваново 1 ноября 2017 года около 23 часов трое ранее неоднократно судимых приятелей 1978, 1973 и 1977 годов рождения во время распития спиртных напитков договорились между собой о хищении имущества из дачного дома в одном из садоводческих товариществ Великолукского района.

На имевшемся у них автомобиле они приехали в садоводческое товарищество, подошли к насмотренному дому, разбили стекло в оконной раме и проникли внутрь. Из помещения обвиняемые похитили сварочный аппарат, углошлифовальную машинку, продукты питания - всего на общую сумму более 8 тысяч рублей. Сварочный аппарат они продали, а полученные деньги потратили на спиртное.

Спустя несколько дней один из них - мужчина 1978 года рождения - вновь решил совершить кражу из дачного дома. С этой целью он снова приехал в то же садоводческое товарищество. Здесь в одном из домов обвиняемый разбил стекло в оконной раме и через образовавшийся проем проник внутрь. Злоумышленник похитил отсюда пылесос, которым пользовался для своих нужд.

Еще одну кражу тот же гражданин совершил в середине ноября 2017 года. В одном из дачных домов он вырвал дверной пробой навесного замка и проник внутрь строения. Отсюда непрошеный гость похитил телевизор, настольную лампу, покрывало и тепловентилятор. Похищенное он привез домой и оставил себе.

Благодаря комплексу оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МО МВД России «Великолукский», были установлены подозреваемые лица, которые дали признательные показания. По данному делу собрана достаточная доказательная база, допрошены свидетели, проведены криминалистические экспертизы. С обвиняемыми проведена проверка показаний на месте совершения противоправных деяний.

Большая часть похищенного имущества в ходе следствия изъята и возвращена потерпевшим. Теперь свой вердикт после рассмотрения уголовного дела должен будет вынести суд.