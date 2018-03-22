Происшествия

В Острове мужчина похитил из магазина спиртное, но пьяным попался сотрудникам Росгвардии

В Острове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в хищении из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Росгвардии по Псковской области, 27 марта около 21.20 на ул. Ветеранов Войны сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на гражданина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. C целью пресечения административного правонарушения, мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции.

В ходе разбирательства, выяснилось, что несколько часов назад этот 28-летний житель Пыталово совершил хищение спиртных напитков из магазина на ул. К. Маркса.