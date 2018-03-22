Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали алиментщика, находившегося в розыске

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области задержали гражданина, находящегося в розыске. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, у дома на улице Максима Горького сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого гражданина.

При проверке выяснилось, что он действительно разыскивается за уклонение от уплаты средств на содержание детей.

Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам УФССП по Псковской области.