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В Пскове росгвардейцы задержали алиментщика, находившегося в розыске

28.03.2018 14:32|ПсковКомментариев: 2

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области задержали гражданина, находящегося в розыске. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, у дома на улице Максима Горького сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого гражданина.

При проверке выяснилось, что он действительно разыскивается за уклонение от уплаты средств на содержание детей.

Для дальнейшего разбирательства мужчина передан сотрудникам УФССП по Псковской области.

Теги: #Росгвардия #алименты
Источник: Псковская Лента Новостей
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