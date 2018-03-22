Происшествия

Бдительная великолукская пенсионерка оставила без денег мошенников, пытавшихся ее обмануть

Очередную великолукскую пенсионерку пытались обмануть мошенники. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки, 27 марта пенсионерке 1947 года рождения на домашний телефон позвонили неизвестные и сообщили, что ее сын стал виновником аварии, в результате которой пострадал человек, и для решения проблем необходимы деньги.

Также звонящий попросил мобильный телефон женщины для постоянной связи. Бабушка сообщила, что у нее есть только 4000 рублей. Неизвестные рекомендовали ей собрать все деньги, которые есть дома, и вынести их на улицу - через некоторое время за ними приедут.



Пока великолучанка собиралась, она решила позвонить своему сыну и узнала, что с ним все в порядке, и он находится дома.