Происшествия

До 5 лет лишения свободы грозит опочанину за пощечину полицейскому

Прокуратурой Опочецкого района 23 марта в суд направлено уголовное дело по обвинению 25-летнего жителя Опочецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношения представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе следствия установлено, что в августе 2017 года в вечернее время сотрудник МО МВД России «Опочецкий», действуя во исполнении возложенных на него законодательством РФ полномочий, доставил в здание полиции обвиняемого за совершение им четырех административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Во время составление протокола об административном правонарушении в здании МО МВД России «Опочецкий» сотрудник полиции разъяснил обвиняемому, что в связи с тем, что за совершенное им правонарушение предусмотрен административный арест, он будет задержан и помещен в специальное помещение для содержания задержанных лиц для обеспечения правильного и объективного рассмотрения дела об административном правонарушении.

Обвиняемый нанес ему один удар ладонью по лицу, после чего схватил рукой за заднюю часть шеи и начал ее сдавливать, пытаясь повалить сотрудника полиции на пол, тем самым причинив ему физическую боль и телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью.

Санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.