Происшествия

Житель Ленобласти осужден на 7 лет колонии за разбой в отношении палкинской старушки

Прокуратурой Палкинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34–летнего жителя Ленинградской области. Приговором Палкинского районного суда он признан виновным в совершении разбоя (ч. 3 ст. 162 УК РФ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Палкинского района, в суде установлено, что в феврале 2017 года подсудимый вместе с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в магазине в деревне Грибули, увидел кошелек с денежными средствами у женщины 1927 года рождения, которая расплачивалась за покупки. Преступники проследили за женщиной до ее дома, на следующий день, в вечернее время, вернулись к ее дому, незаконно проникли в жилище и напали на нее. При этом подсудимый высказывал в адрес потерпевшей угрозы убийством и требовал отдать денежные средства. В целях подавления сопротивления, а также для подтверждения реальности своих угроз, мужчина ударил 89-летнюю женщину поленом по голове, после чего та сказала нападавшим, где хранятся денежные средства.

В результате злоумышленники открыто похитили кошелек с денежными средствами в размере 2 200 рублей, мобильный телефон стоимостью 1 450 рублей и фонарик за сто рублей.

Общий ущерб - 3750 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

В отношении второго соучастника преступления (женщины) приговор вынесен еще в 2017 году и он уже отбывает наказание в местах лишения свободы.