Происшествия

«Фольксваген Пассат» сгорел в гараже на улице Олега Кошевого в Пскове

В 17.58 29 марта произошло возгорание в гараже на улице Олега Кошевого в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в гараже сгорела кровля по всей площади, помещение выгорело изнутри.

Внутри гаража сгорел автомобиль «Фольксваген Пассат» 1996 года выпуска. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. От огня спасен жилой дом, эвакуировано три газовых баллона объемом 50 литров.

Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 7 человек.