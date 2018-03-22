Происшествия

Четверых мужчин с признаками наркотического опьянения задержали росгвардейцы в Пскове

В ходе совместных с оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по городу Пскову оперативно-профилактических мероприятий в центре города сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали четырех мужчин с признаками наркотического опьянения. У одного из них изъято два полимерных пакета с порошкообразным веществом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, проведенной экспертизой установлено, что изъятый материал - это синтетическое наркотическое средство.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.